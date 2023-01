Ariano Irpino capitale del caro benzina in Campania: costa più che in autostrada I dati del codancons

Costa più qui che in tangenziale o in autostrada. A giudicare dai dati diffusi dal Codacons è in provincia che il prezzo di benzina e gasolio è più alto di tutta la regione Campania: ad Ariano Irpino 2,372 e 2,402 euro vengono richiesti per ogni litro di «oro nero» servito alla pompa.

I prezzi praticati nella seconda città della provincia di Avellino risultano essere anche tra i più alti a livello nazionale, la cui classifica è guidata dagli impianti autostradali dell'A14 sul territorio dell'Emilia Romagna dove il servizio alla pompa per benzina e gasolio costa, rispettivamente, 2,444 e 2,531 al litro.

Ma, a Grottaminarda, non lontano, si raggiungono i 2,379 euro e i 2,389 euro. E, ad Arpaise, nel Sannio, si arriva a 2,432 euro e 2,699, mentre a Teano va la maglia nera per la zona di Caserta: 2,311 e 2,398 euro, e a Palinuro, comune di Centola nel Salernitano, la cifra si attesta a 2,299 e 2,386 euro.