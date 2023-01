Mattinata di disagi a scuola ad Ariano: ecco cosa è successo In molti ha deciso di riportare immediatamente i piccoli a casa dall'istituto di piano di zona

Inizio settimana in salita per genitori e piccoli alunni della scuola materna ed elementare Gabriele Grasso ad Ariano Irpino.

Senz'acqua e riscaldamento.

In molti ha deciso di riportare immediatamente i piccoli a casa. "Ci saremmo aspettati una chiusura immedita da parte della dirigenza scolastica e una ordinanza del comune - ci dice un genitore - ed invece si è preferito il libero arbitrio."

Non bastavano i disagi legati alla formazione di pozzanghere nel piazzale d'ingresso dell'istituto di piano di zona, da sempre in condizioni assai disagevoli a causa delle varie buche e pavimentazione sconnessa. Un problema segnalato da anni e mai risolto. Eppure basterebbe poco. Sarebbe quasi ora di intervenire prima che accada anche qualche incidente. Il comune è avvisato.

Sul posto sono giunti gli operai dell'ufficio tecnico comunle per rimettere in funzione l'impianto di riscaldamento andato in tilt probabilmente a seguito della mancanza di acqua.