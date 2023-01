Irpinia sotto zero: sarà un week end artico, attesa la neve fino a bassa quota Domani attesi fiocchi bianchi . Ma sul Partenio e sul Laceno è già arrivata la dama bianca

Peggiorano le condizioni meteo in Campania con l’arrivo del freddo artico e neve, fino a basse quote e l’allerta che continua, anche domani. Nevica nelle aree interne.

Neve sul Laceno

Paesaggio incantato sul Laceno e a Montevergine e domani la neve tornerà a fare capolinea in provincia di Avellino. La foto di copotertina della pagina facebook Lago Laceno, mostra la situazione attuale sull'altopiano. A Napoli continua la conta dei danni tra alberi caduti al suolo crollo di calcinacci e di impalcature per le forti raffiche di vento e tempeste di pioggia che hanno flagellato la città.

Neve fino a 400 metri

Intanto è previsto l’arrivo del freddo polare e della neve già a 400 metri. Ma non solo previsto mare grosso e rischio frane ed esondazioni. A partire dalle 12 di domani, venerdì 20 gennaio, fino alle 8 di sabato 21 gennaio si abbasseranno le temperature sull'intero territorio regionale e si verificheranno anche nevicate e gelate. Su tutto il territorio regionale i venti saranno molto forti con raffiche meridionali e in rotazione fino ai quadranti settentrionali. Il mare si presenterà molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte. Neve già intorno ai 400 metri, con accumuli al suolo localmente moderati. Criticità idrogeologiche differenziate, maggiore sulla fascia costiera. Con fango o detriti, oltre che significativi ruscellamenti, anche con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Nelle zone interne, invece, le precipitazioni sparse potranno avere carattere di rovescio o isolato temporale. Possibili comunque allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Su tutto il territorio potranno verificarsi caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili, anche per la saturazione dei suoli.