Disco orario per le visite al Cimitero: "Evitiamo lunga sosta nel park" Il provvedimento del Comune di Grottaminarda

Da lunedì 23 gennaio entrerà in vigore il disco orario di un'ora e mezza per il parcheggio di via Dei Cipressi, adiacente il Cimitero.

Ordinanza n.3 della Polizia Municipale su indicazione dell'Amministrazione comunale. Apposita segnaletica sarà installata nelle prossime ore.

Il disco orario sarà in vigore dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato. Non sarà applicato nei giorni festivi. «Si tratta di una sperimentazione – spiega il Vicesindaco delegato alla Gestione del Cimitero, Michelangelo Bruno – in seguito potremmo decidere di apportare correttivi in base all'esperienza fatta. Intanto era necessario trovare una soluzione ai disagi per quanti arrivano al Cimitero per i funerali o per fare visita ai propri defunti e non trovano possibilità di sosta. Molti pendolari invece del mega parcheggio coperto del Terminal bus utilizzano quello del Cimitero lasciando l'auto per intere giornate. Non se ne comprende il motivo visto che quello dell'Air è gratuito ed anche quando e se sarà a pagamento l'Air ha rassicurato sull'applicazione di facilitazioni per gli abbonati».