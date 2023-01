Nevicata memorabile sul Laceno. "Oltre ogni previsione, oltre un metro di neve" Oltre un metro di neve, incanto bianco in Alta Irpinia

"Cala la notte su una giornata che rimarrà memorabile per Laceno. Qualche nevicata era prevista fino alle ore 12;00 ma un flusso in risalita da sudest, difficile da prevedere, ha donato una coltre nevosa che in molti punti possiamo dire che raggiunge il metro e lo supera anche. La Dama bianca si è fatta attendere ma si è presentata in grande stile."

Nella foto de Il Duomo Trekking, l'incanto di una nevicata da record. "Un grazie a tutti i partecipanti che sono arrivati nonostante le inevitabili difficoltà, grazie anche a tutti coloro che avrebbero voluto esserci ma che, purtroppo, sono stati costretti a rinunciare.", Spiegano i referenti. La foto e racconto dalla pagina Laceno.net.