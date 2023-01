Ariano: alberi in caduta libera dopo la neve e il gelo: attenzione Ennesimo episodio nel popoloso rione Cardito

Ancora un albero caduto nel rione Cardito ad Ariano Irpino, non nuovo ad episodi del genere e anche in questa circostanza senza conseguenze e danni a persone o cose. Ma non sempre può andare tutto bene. L'ultimo episodio si è verificato all'ingresso del sottopassaggio di piano di zona, a pochi metri da una scuola e fermata autobus. Sul posto è intervenuto il gruppo comunale della protezione civile e la polizia municipale.

Della questione è stata informata l'area tecnica comunale. Il timore è che anche altri alberi nelle vicinanze possano fare la stessa fine.

Viene sollecitata una verifica immediata sia nel popoloso rione Cardito che nel sul versante Martiri. Verifica che è stata sollecitata anche lungo corso Vittorio Emanuele, all'imbocco di via XXV aprile, zona San Domenico dal tenente colonnello Salvatore Luciano al comando della compagnia carabinieri di Ariano Irpino. Prevenire ovunque insomma, prima che accada l'irreparabile.