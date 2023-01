Ariano: proclamazione e giuramento del giovane sindaco Andrea Scaperrotta Per il secondo anno consecutivo l'iniziativa scolastica ideata dalla docente Silvana Albanese

Al termine di un impegnativo percorso quadrimestrale, ideato da Silvana Albanese e da tutti i docenti, si è svolta, presso i locali della scuola secondaria di I grado Giulio Lusi, la proclamazione del giovane sindaco Andrea Scaperrotta.

Ha insignito l’alunno della fascia tricolore il primo cittadino, Enrico Franza, alla presenza del direttore scolastico Marco De Prospo e di tutta la componente docente e alunni.

È stato un momento fondamentale per i ragazzi e per il loro giovane rappresentante della scuola, al quale il sindaco Franza ha formulato i migliori auguri per una gestione della comunità scolastica all’insegna dei principi di trasparenza, legalità, coesione, collaborazione e profondo senso di responsabilità, coadiuvati da proficuo e sano confronto tra pari.

Interessante e concreto il programma elettorale presentato dall’alunno eletto, basato su tematiche fondamentali, quali l’ecosostenibilità, l’inclusione, la socializzazione e il supporto ai compagni di scuola in un momento così delicato come l’adolescenza.

Insomma, un progetto brillante, quello realizzatosi oggi, perché attraverso la candidatura dei vari “baby-sindaco” delle classi terze, la realizzazione della campagna elettorale e delle elezioni, la scuola ha simulato “una società in piccolo” allo scopo di formare futuri cittadini responsabili, partecipi alla vita civica, e di interiorizzare le regole democratiche, la sensibilità ai valori e ai diritti umani, il tutto in linea con le competenze che la comunità europea richiede.

A conclusione della cerimonia, il giuramento di fedeltà e di impegno a collaborare per il bene della scuola Giulio Lusi, per la crescita sociale e civile della comunità scolastica, ratificato dal sindaco, dal suo alter-ego Andrea Scaperrotta, dai baby-consiglieri, tra cui i due candidati non eletti, gli alunni delle altre sezioni, Rosamaria Grasso e Aurora Lo Conte. Presente insieme al sindaco Enrico Franza l'assessore Toni La Braca.