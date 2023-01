Ariano, ruderi pericolanti e abbandonati in centro: crolla un tetto Area messa in sicurezza grazie all'intervento dei vigili del fuoco

Ancora un crollo di una copertura di un rudere pericolante e abbandonato da anni. Questa volta senza provocare danni ad altre strutture e a persone. E' successo lungo via Nazionale poco distante dalla chiesa di San Giovanni.

Complice del cedimento le avverse condizioni meteo di questi giorni, dovute alla notevole presenza di infiltrazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dalla centrale operativa di Avellino che dopo aver effettuato una verifica attenta ed eliminato le situazioni di pericolo imminente, hanno messo in sicurezza l'area in questione.

Un problema quello dei ruderi pericolanti che interessa una buona parte del centro storico di Ariano Irpino, dovuto per lo più alle inadempienze dei cittadini, sul quali il comune dovrebbe sostituirsi in danno onde evitare possibili tragedie. Non sempre può andare tutto liscio.