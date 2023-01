Guasto idrico riparato, acqua in arrivo: riaprono le scuole salvo complicazioni Operazioni in corso da parte dei tecnici dell'alto calore

Non è possibile prevedere cosa accadrà nella notte, ma alla luce del ritorno graduale alla normalità, con l'acqua che è arrivata già in molte zone tra Grottaminarda ed Ariano Irpino, le scuole domani saranno riaperte. Niente ponte, come da molti auspicato, ma tutti in classe. I lavori di riparazione della condotta, saltata per la terza volta consecutiva in poche ore sono terminati alle 16.30. Poi è stata la volta delle operazioni di riempimento dei serbatoi e da qui la successiva erogazione.

Così il sindaco Enrico Franza in continuo contatto con i tecnici dell'alto calore

"Dalle ultime interlocuzioni con i responsabili dell'Alto Calore, si conferma che le manovre di apertura inizieranno nel corso della serata e nell'arco della prima mattinata di domani. Il servizio idrico sarà ripristinato e garantito su gran parte del territorio comunale. Ivi compresi gli istituti scolastici. Lo stesso avverrà nella giornata di domani in tutta la città. Salvo eventi, al momento imponderabili le scuole saranno regolarmente aperte

Da Grottaminarda un grande esempio di buona amministrazione con la preziosa attivazione del Coc. L'intera amministrazione è scesa in campo per fronteggiare i disagi della popolazione.

In alcune case di Grottaminarda l'acqua è già ritornata, per le zone più alte sarà necessario attendere qualche ora in più purtroppo, proprio perchè si procede con cautela nel dare pressione. Per domani, salvo nuovi imprevisti, le scuole saranno regolarmente aperte.

Nel corso della giornata il Coc ha avuto un'interlocuzione costante con i tecnici dell'Alto Calore e con il presidente Michelangelo Ciarcia, al fine di seguire l'andamento dei lavori ed agire di conseguenza. A breve l'autobotte presente in piazzale Padre Pio sarà portata via, visto che è cessata la necessità.

Grazie al Coc è stata distribuita acqua minerale, mentre nel Piazzale Padre Pio, a breve, un'autobotte ha provveduto a somministrare acqua per consumo domestico.