Emergenza idrica: Franza chiede l'intervento della protezione civile regionale Appello al governatore Vincenzo De Luca e convocato d'urgenza il presidente Ciarca dell'Acs

Sta per concludersi una settimana d'inferno per gli arianesi alle prese con la mancanza d'acqua, andata avanti quasi ininterrottamente da martedì scorso. Uno stillicidio, tra attese snervanti e disagi pesantissimi. E' di oggi l'ultimo guasto con i rubinetti ancora a secco nelle abitazioni e attività commerciali, alcune delle quali costrette a chiudere.

Ci sono lavanderie al collasso con macchine ferme e ritardi nelle consegne, bar e strutture pubbliche in forte sofferenza.

"A poche ore dal ripristino della condotta idrica che aveva subito un danno, determinando la sospensione dell’erogazione in moltissimi comuni irpini, con conseguente necessità di chiudere le scuole, ci troviamo di fronte ad una nuova rottura e ad una nuova necessaria interruzione del servizio. Una situazione - scrive in una nota il sindaco Enrico Franza - che si sta manifestando in tutta la sua drammatica gravità, con ripercussioni che non sono più tollerabili sull’intera cittadinanza arianese e sull’intero comprensorio.

Lo sforzo delle amministrazioni locali - continua il primo cittadino arianese - è vano senza il coinvolgimento generale delle forze politiche a livello regionale e nazionale, che avvertano forte il legame con la nostra terra, con i Comuni interessati dall’emergenza dell’ente regione, rappresentato dal presidente Vincenzo De Luca. E’ altresì auspicabile vedere coinvolta anche la protezione civile regionale, posto che è evidente come quello che sta interessando la nostra parte di provincia sia un autentico stato di straordinaria emergenza.

Per questo motivo, ho convocato d’urgenza il presidente dell’alto calore presso il comune di Ariano Irpino, per poter assumere le necessarie determinazioni insieme agli altri sindaci."