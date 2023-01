Polizia municipale: il congedo commovente del comandante Rocco Ciampone La cerimonia stamane al comune di Savignano Irpino nella Valle del Cervato

Dopo 42 anni si servizio continuativo, va in pensione il comandante della polizia municipale di Savignano Irpino, sotto tenente Rocco Ciampone.

Dopo aver dedicato una vita alla sua comunità, questa mattina si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo Orsini in paese la commovente cerimonia di congedo.

Entrato a far parte dell’organico del comune di Savignano Irpino nel 1981 il comandante Ciampone ha visto succedersi diverse amministrazioni, apportando il proprio contributo professionale e personale a tutte le attività messe in campo negli anni.

Riservato e sempre temperato dal 2017 è stato responsabile del settore di polizia municipale e protezione civile del comune di Savignano Irpino ed in convenzione del comune di Greci.

Ha visto dare i natali al gruppo comunale di protezione civile, fungendo da fondamentale guida nelle loro attività e crescita professionale.

Il sindaco Fabio Della Marra che ha ufficiato la cerimonia ha voluto ringraziate il sotto tenente per il lavoro svolto in questi 40 anni e per non aver mai fatto mancare la sua presenza, come comandante, uomo ed amico, ricordando non per ultimo l’impegno profuso durante l’emergenza Coronavirus.

Il coordinatore della protezione civile Pierluigi La Manna ha definito il sotto tenente Ciampone un padre che consapevolmente li ha guidati ed educati al delicato compito che giornalmente svolgono.

Presente alla cerimonia una rappresentanza della locale stazione dei carabinieri di Savignano che ha voluto ringraziare e rendere omaggio al comandante Ciampone per la collaborazione e per il servizio svolto. Da parte di tutti, l'augurio di una buona e meritata pensione. Foto Roberto Savignano.