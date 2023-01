Guasti idrici a ripetizione nell'arianese: si rischia la paralisi totale Ecco viale Tigli lungo il circuito della villa comunale ad Ariano Irpino

Guasti su guasti, condotte idriche colabrodo ovunque nell'arianese. Situazione ormai al collasso. Mentre da sabato scorso si registra una tregua a Melito Irpino, (ma non è detta l'ultima parola), due nuove perdite hanno interessato la città del tricolle, la prima in località San Pietro, prontamente riparata dagli operai dell'alto calore e la seconda ancora in atto in viale Tigli, pieno centro, poco distante dalla camera di manovra dell'impianto di sollevamento.

La fuoriuscita di acqua ha determinato anche un cedimento della sede stradale. Buche che stanno causando non pochi disagi agli automobilisti in transito. Nelle prossime ore è prevista la riparazione che inevitabilmente richiederà l'interruzione dell'erogazione idrica nella parte alta della città.

Un vero e proprio tour del force per le squadre di emergenza dell'alto calore

Non si contano gli interventi sul territorio, oramai a tutte le ore del giorno. Nulla si può rimproverare agli addetti ai lavori, sulla tempestività delle operazioni.

Ma è evidente che la situazione è giunta ormai ad un livello di allarme decisamente altissimo

Da qui l'urgenza di un confronto immediato, così come voluto dal primo cittadino arianese Enrico Franza tra i sindaci del territorio e l'amministratore unico dell'alto calore servizi Michelangelo Ciarcia, previsto per la giornata di oggi.