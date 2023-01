Grottaminarda: "Hanno distribuito l'acqua nelle case a persone anziane" La grande opera della polizia municipale e l'apprezzamnto da parte del sindaco

Hanno persino portato loro stessi, con le proprie mani l'acqua nelle case a persone anziane e ammalate. ll sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, a nome personale e dell'amministrazione comunale, esprime massimo apprezzamento al comandante Alfonso Di Muro e all'intero corpo della polizia municipale, per l'operato delle ultime ore caratterizzate, purtroppo, dall'emergenza idrica ed in generale per la costante e preziosa presenza sul territorio, silenziosa e fattiva.

"Il comandante ed i Vigili Urbani - spiega il sindaco - hanno dato prova di competenza, attaccamento al lavoro e collaborazione interistituzionale, preziosa per contrastare i disagi e le avversità che stanno colpendo la comunità, offrendo costante supporto al Coc ma soprattutto ai cittadini, dando aiuto anche a persone anziane e fragili.

D'altra parte il loro è un lavoro costante e prezioso, svolto sempre in maniera discreta, ma fondamentale per garantire tantissimi servizi sul territorio comunale".