Unità d'intenti tra sindaci su questione idrica e Iia, Spera: basta subire Monito del sindaco di Grottaminarda

All’indomani dell’incontro tra i sindaci dell’arianese e della Valle Ufita con il presidente dell’alto calore servizi, Michelangelo Ciarcia, il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, commenta favorevolmente il confronto avuto, ma soprattutto rinsalda l’unità d’intenti tra primi cittadini per affrontare non solo il problema idrico ma anche altre questioni come quella di industria italiana autobus.

“Il sindaco e l'amministrazione comunale di Grottaminarda - afferma Spera - non intendono più subire inermi i problemi politici, economici e sociali che quotidianamente affliggono i cittadini.

Stiamo affrontando le difficoltà per le reti idriche con i sindaci sensibili al problema; nuove riunioni sono previste presso l'ente idrico campano e poi ancora nella sede dell'unione dei comuni. Non intendiamo abbassare la guardia ma insistere in un’azione congiunta di sensibilizzazione verso la Regione Campania.

Inoltre nel corso dei prossimi incontri, sempre insieme a tutti i sindaci, riprenderemo con maggiore vigore e forza il tema della Iia. Il silenzio assordante calato sul problema ci spaventa. Da mesi non riceviamo più risposte dopo le nostre reiterate richieste di chiarimenti e concertazioni. Solleciteremo ancora una volta – conclude Spera - un incontro pubblico aperto a tutti”.