Siringhe davanti alla scuola ad Ariano: a cosa si aspetta ad intervenire L'appello degli abitanti di rione Martiri

Siringhe sul muretto adiacente alla scuola e degrado. La segnalazione arriva da rione Martiri Cannelle e Villa Caracciolo ad Ariano Irpino. Una storia infinita in questa zona e già nota alle forze dell'ordine.

"Ci sono siringhe presenti ormai da un mese e nessuno interviene - ci dice un genitore - non ce la facciamo più e soprattutto, non sappiamo più a chi rivolgerci. Non siamo più liberi di far uscire all'aperto i nostri bambini. Se qualcuno sa, non resti indifferente. Solo segnalando e denunciando, senza paura possiamo finalmente venirne a capo. Non ci vuole così tanto per intervenire perchè no anche con l'ausilio di telecamere a fine di individuare e punire i responsabili."

Giriamo la segnalazione a chi di competenza, con la speranza che si possa al più presto intervenire per bonificare la zona ed eliminare le siringhe.