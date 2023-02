Ariano brinda con gioia ad una nuova centenaria: ecco chi è la festeggiata Ancora un traguardo di longevità nelle aree interne

Vedova, tre figli di cui due viventi Carmela e Concetta, sette nipoti e quattro pro nipoti. C'è una nuova splendida regina in Irpinia che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Si chiama Antonetta Sebastiano, potrebbe sembrare un errore ma è proprio questo il suo nome: Antonetta senza la "i".

Lucidissima e in buona salute ha brindato ad un secolo di vita ad Ariano Irpino, circondata dall’affetto dei propri cari e omaggiata di una pergamena ricordo da parte del sindaco Enrico Franza.

Vita semplice la sua, con orgoglio ci racconta di essere stata contadina e di aver fatto tanti sacrifici:

"Lavorerei ancora oggi, ma l'età non me lo permette. La perdita di mio marito è stato un distacco immenso, Viene a mancare la forza più importante della vita ma ho una famiglia meravigliosa che non mi ha fatto mai mancare nulla in tutti questi anni e oggi è un giorno di grande gioia.

Nonna Antonetta ha trascorso gran parte della sua vita in località Carpinelli per poi stabilizzarsi da oramai 50 anni, in via Vinciguerra, nel popoloso rione Martiri. Ed è qui che ha spento le candeline, entrando a far parte dell'esercito dei centenari, guidato in Campania da Lucia Laura Sangenito a Sturno che di anni ne ha 112.

Oggi su Otto Channel nel telegiornale delle ore 14 sul canale 16 del digitale terrestre il servizio sul lieto evento.