Luxuria ad Ariano: "Era un mio desiderio conoscere questa meravigliosa terra" Una passeggiata nel cuore antico della città per ammirare le bellezze del territorio e non solo

Dal museo della ceramica alla villa comunale ai piedi del castello normanno per poi assaporare le bontà tipiche del territorio.

Una visita a sorpresa ad Ariano Irpino per Vladimir Luxuria trasformatasi in una piacevole passeggiata nel cuore antico della città. E' stata lei stessa ad autoinvitarsi nella città del tricolle.

"Come sempre la terra d’Irpinia, si dimostra ospitale, disponibile, piena di sorrisi, di gente che è contenta di far conoscere il proprio territorio. E’ come se ti mostrassero il salotto di casa. E questa cosa è bellissima.

Era un mio desiderio - ha detto Luxuria - conoscere questa meravigliosa città, Ariano Irpino che tra l’altro dista pochissimo dalla mia terra di origine che è Foggia. Per me la conoscenza del territorio, non significa solo visitare il museo, il castello ma ascoltare, recepire anche quelle che sono le problematiche di un territorio. E poi perché no, godere gustando le bontà del territorio.”

Dopo la pausa pranzo da Ezio Ventre alla Pignata come sempre formidabile, l'incontro con don Vitaliano Della Sala ed un team di fotografi, il primo Lo Calzo originario proprio di Ariano Irpino e affermato a Parigi e gli altri due danesi. Un incontro tra culture diverse che è avvenuto a pochi passi da piazza Duomo nella suggestiva e raffinata sartoria di Iwona Maria Kasprzak, la sarta di origini polacche, che a marzo di un anno fa durante lo scoppio della guerra, intese colorare i suoi abiti con il giallo e l'azzurro della bandiera ucraina. Un gesto molto apprezzato. E Iwona, sempre pronta a nuove sorprese oggi ha stupito anche Vladimir Luxuria, omaggiandola di una sua bellissima creazione.

Alla fine del suo lungo tour ad Ariano Irpino, cominciato a palazzo di città con la calorosa accoglienza da parte del sindaco Enrico Franza e di consiglieri comunali Valentina Pietrolà, Andrea Melito, Giovanni La Vita, del capo di gabinetto Claudia Mainiero, e il consiglio delle donne, la visita nei locali della pubblica assistenza Vita nel rione Martiri guidata da Guglielmo Ventre. E' stato il vice presidente Raffaele Puopolo a fare gli onori di casa insieme al team di volontari e ad illustrare le varie attività e la storia di quella che resta l'associazione simbolo, madre del volontariato sul tricolle nata in un momento di grande dolore dopo la scomparsa di Antonio Ventre e diventata il fiore all'occhiello, grazie all'abnegazione e allo spirito di sacrificio di quanti hanno offerto in tutti questi lunghi anni il proprio contributo e aiuto al fianco di chi è meno fortunato. Una fra le tante iniziative in atto, molto apprezzata da Vladimir Luxuria, la transitoria accoglienza di concerto con i servizi sociali rivolta a persone in difficoltà, che necessitano di un dormitorio e un piatto caldo.

"Grazie al comune di Ariano Irpino dell’accoglienza e di avermi accompagnata a visitare questo bel paese e complimenti all’amministrazione comunale per l’impegno nella lotta contro la violenza di genere e l’omobitransfobia.

Vado via da Ariano - ha concluso Vladimir - con un arricchimento interiore, la visita all'associazione Vita è stata la ciliegina sulla torta di questa meravigliosa giornata. Grazie per quello che fate, grazie Ariano."