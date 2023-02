Monteforte, l'ultimo saluto a Gerardo Valentino: Siamo distrutti,addio amico mio Il messaggio del sindaco Giordano. Il dolore della comunità

"Questa mattina ho salutato per l'ultima volta il mio amico Gerardo Valentino. Con commozione, dolore, con profonda tristezza, con le lacrime agli occhi ho detto addio per sempre ad un uomo con cui ho condiviso tanti momenti felici della mia vita". Così il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, saluta Gerardo Valentino, il 60enne trovato morto in casa. L'uomo in preda al dolore l 'ha fatta finita. Distrutti i familiari, amici e parenti. Oggi si sono svolti i funerali.

"Gli anni di gioventù trascorsi fianco al fianco resteranno indelebili nella mia mente e nel mio cuore. Forse anche per questo non riesco a darmi pace per un gesto estremo davanti al quale - come ha spiegato il nostro parroco Don Fabio stamattina - nessuno ha il diritto di giudicare.

Rinnovo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Sono certo che Gerardo ora starà riabbracciando il suo amato Pasquale.". Conclude Giordano.