Lucia: "Dopo la tempesta l'arcobaleno e l'esperienza più bella della mia vita" Un grazie sincero al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino

Quando la sanità funziona e regala anche emozioni e meritati apprezzamenti. "Inizia l'avventura più bella della nostra vita.. Finalmente insieme." E' il messaggio di Lucia Cicchella insieme al marito Emilio Meoli indirizzato all'ospedale Frangipane di Ariano Iropino.

"È doveroso da parte mia ringraziare il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. La mia gratitudine e ammirazione per la professionalità con cui portate avanti il vostro lavoro senza mai dimenticare che il paziente é una persona e non un numero.

Grazie al dottore Francesco Del Medico per avermi supportata e sopportata in questo percorso meraviglioso, senza mai lasciarmi sola e aiutandomi a superare ogni paura. Alla dottoressa Gilda De Blasio, l'ostetrica Laura Petrillo e ad Annamaria Caso va un ringraziamento speciale per essermi state accanto con tutto il loro amore e con la loro immensa umanità. Vi porto nel cuore. Ed infine va il mio ringraziamento agli alunni dell'istitito Iiss Ruggero II per il bellissimo pensiero avuto. Che Dio possa proteggervi sempre."