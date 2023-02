Monteforte Irpino, la Polizia Municipale trasloca nella Casa della Cultura Il sindaco Giordano: "Finalmente una sede ampia moderna e strategica per il Comando"

Il Comando di Polizia Municipale di Monteforte Irpino traslocherà nel fabbricato della Casa della Cultura, in quella che, una volta, è stata la sede della stazione cittadina dei Carabinieri.

“Finalmente il nostro Comando di Polizia Municipale potrà disporre di una sede moderna, ampia e strategicamente posizionata nel nostro territorio comunale - spiega il sindaco Costantino Giordano - martedì 7 e mercoledì 8 si svolgerà il trasloco di scrivanie, computer e suppellettili. Potrebbero esserci dei piccoli disservizi per i cittadini, ma il Comandante Lucilla Landolfi insieme all’Ufficio tecnico stanno lavorando per ridurli al minimo”. In particolare, in caso di emergenza i cittadini potranno sempre far riferimento al centralino del Comune che avrà il compito di dirottare le chiamate ai vigili urbani. A disposizione dei cittadini anche il numero di cellulare 337 100 12 85. La sede sarà pienamente operativa sin da giovedì.

“Il trasloco nella Casa della Cultura rappresenta anche un ritorno al passato - spiega l’assessore delegato al Patrimonio, Susy Iannaccone - nella sede storica del Comune. In questo modo, valorizziamo un bene comunale, offrendo una sede più comoda e funzionale al nostro Comando di Polizia Municipale”.