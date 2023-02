Ariano: il teatro che aggrega, abbatte i campanili e rinsalda i rapporti umani Una bella realtà, fatta di giovani e adulti molto apprezzata dal vescovo Sergio Melillo

Si sono ispirati alla favola di “Peter Pan” per trarne uno spettacolo che ha già incantato, nel corso di due serate, il pubblico accorso numeroso presso l’auditorium del Centro Sociale del Rione Martiri di Ariano Irpino alla fine di dicembre 2022. Ora quel musical ritorna in scena, per una nuova serata in programma domenica 12 febbraio, alle ore 19,15.

L’appuntamento è ancora al centro sociale, la compagnia che rappresenterà la favola del “ragazzo che non voleva crescere” è sempre quella nata in seno al gruppo parrocchiale dei Martiri, la compagnia “In cammino”, ensemble amatoriale che ha fatto dei musical la propria passione e la propria ragione.

Tutto nasce in occasione del cinquantesimo anno di vita della parrocchia di Santa Maria dei Martiri, dalla volontà di un gruppo di giovani e adulti, coordinati dall’insegnante in pensione Maria Tulipano, di dare vita ad una piccola compagnia amatoriale, che ben presto si è arricchita anche della partecipazione di giovani provenienti da altre zone di Ariano, ed addirittura dai paesi limitrofi.

L’obiettivo iniziale era quello di creare un punto di aggregazione incentrato sullo stare insieme per costruire qualcosa di bello, come può essere, appunto, uno spettacolo teatrale.

La passione di molti dei protagonisti per la musica, il canto, il ballo, hanno indirizzato in modo naturale l’attività del gruppo “In cammino” verso la cura dei musical. E quella semplice attività aggregativa si è pian piano trasformata in una passione che non ha lasciato nulla al caso. Nonostante le difficoltà legate alla preparazione degli spettacoli, nei quali tutti gli attori recitano e cantano dal vivo, preparandosi per un intero anno prima di andare in scena, con allestimenti realizzati con l’apporto personale di ognuno dei protagonisti di questa avventura, autofinanziandosi, i risultati sono sempre eccellenti.

Scenografie, costumi, costruzione della trama e studio dei personaggi, con conseguente adattamento del copione da portare in scena: tutto è frutto della originale creazione di ogni singolo componente della compagnia. E dopo avere fatto registrare il pienone in occasione del doppio spettacolo di dicembre, ora si è pronti a replicare. Sul palco ci saranno bambini, studenti di scuole primarie, medie, superiori, studenti universitari, adulti che non rinunciano alla propria passione, per dare vita ad uno show che non potrà che stupire quanti decideranno di assistervi.

Il tutto sotto la benedizione, è proprio il caso di dirlo, di Don Carmine Santoro, parroco di uno dei più popolosi quartieri di Ariano, che ha sempre sostenuto e incentivato l’attività del gruppo teatrale, apprezzato anche dal vescovo Melillo, che ha fatto sentire il proprio appoggio all’iniziativa, come in passato aveva fatto don Costantino Pratola, storico parroco del quartiere.

Una iniziativa che non è passata inosservata da parte del Comune di Ariano, anche stavolta disponibile nella concessione dei locali del Centro Sociale per permettere la realizzazione dello spettacolo, a cui sarà presente anche una delegazione dell’amministrazione. Come sempre l’ingresso per assistere allo spettacolo è libero, non avendo, il gruppo, alcun fine di lucro.

Alla compagnia “In cammino” basterà l’apporto della gente, per vedere premiata la propria voglia di stare insieme nel segno della gioia della condivisione di una passione, della bellezza e dell’arte. Appuntamento, dunque, al centro Sociale dei Martiri, domenica sera, alle ore 19,15.