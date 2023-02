Non bastava Melito Irpino: condotta idrica tranciata in un cantiere ad Ariano Disagi per alcune famiglie a Stratola e nel resto della città rubinetti ancora a secco

Guasti su guasti, disagi su disagi. Oramai è un calvario infinito per l'arianese. All'ennesima riparazione effettuata oggi nella vallata di Melito Irpino a ridosso di cantine Ruggiero in via Fiorentino Sullo, come se non bastasse si è aggiunta una rottura in contrada Stratola durante i lavori per la sottostazione dell'alta velocità Napoli-Bari. Le famiglie del luogo sono senz'acqua.

"Improvvisamente mi sono accorto che mancava l'acqua - ci racconta Nicola Chiuchiolo ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale - ho perlustrato la zona del cantiere dell'Hirpinia - Orsara e l'assurdità sapete quale è stata? Nonostante li abbia avvisati della presenza dell'acquedotto e quindi di agire con cautela, come immaginavo è avvenuta la rottura. Non avendo avuto alcuna risposta dagli addetti ai lavori, ho contattato a questo punto i carabinieri, i quali per la verità hanno mostrato subito grande disponibilità. E' stato quindi informato della questione l'alto calore ma finora nessun intervento. Al danno la beffa. Siamo all'oscuro di tutto. Nessuno fino a questo momento ci ha saputo dare una risposta. E' vergognoso."

Una situazione dunque davvero assurda e non più tollerabile. Cittadini ed operatori commerciali esasperati ovunque.