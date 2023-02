A Contrada apre l'Armadio solidale: punto di raccolta per la cura del prossimo Si può trovare abbigliamento per grandi e bambini, ma anche attrezzature, come culle e passeggini

E’ stato inaugurato a Contrada l’armadio solidale “Beata Armida Barelli”. Un’iniziativa promossa dall’azione cattolica di Contrada in collaborazione con la Ludo-biblioteca comunale.

Il taglio del nastro, alla presenza di autorità civili e religiose, sabato pomeriggio in via Luigi Bruno. L’armadio solidale è un punto di raccolta e vuole essere un riferimento per l’intera provincia irpina, per coloro che hanno necessità di abbigliamento.

Nell’armadio solidale si può trovare abbigliamento per grandi e bambini, ma anche attrezzature, come culle e passeggini, affinché tutti, soprattutto coloro che si trovano in momenti di difficoltà, possano sentire sostegno e aiuto. Il punto raccolta è stato intitolato alla Beata Armida Barelli, laica di Azione Cattolica, che fa della sua vita un dedicarsi alla cura del prossimo e degli emarginati.

E’ possibile “visitare” l’armadio solidale, anche sui canali social tramite la pagina Facebook e Instagram "Armadio Solidare Armida Barelli". Per chi volesse, può donare indumenti, giocattoli e attrezzature per bambini da 0 a 16 anni tutti i lunedì dalle ore 18 alle 19 presso la sede.