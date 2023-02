E' record di condotte rotte: inverno da incubo e non è ancora finita Una situazione così difficile e pesante non si era mai vista, famiglie ormai esasperate e stanche

Un inverno così pesante, con la rottura quasi quotidiana delle condotte idriche, forse non si era mai visto finora in Irpinia. Eravamo abituati d'estate alle cosiddette manovre di chiusura serali e notturne a cause delle riserve a secco ma almeno nei mesi invernali l'acqua non era mai mancata così frequentemente nelle case e attività commerciali. Una situazione a dir poco assurda.

La gente sta impazzendo. Come pure i sindaci dei territori coinvolti alle prese con una situazione giornaliera piuttosto difficile e imbarazzante.

Chiudiamo o non chiudiamo le scuole. Emaniamo o non emaniamo l'ordinanza. Ciò che manca è un interlocutore puntuale che possa dar notizie certe anche noi stessi operatori dell'informazioni. Nel caso di Ariano Irpino, in modo particolare, ci sono studenti che arrivano in pullman dai comuni limitrofi e chiaramente necessitano di essere informati prima della partenza, al fine di risparmiare loro un viaggio inutile. Spesso la notizia di una eventuale chiusura arriva durante il loro viaggio.

Stesso rompicapo per i dirigenti scolastici e docenti, costretti come accaduto ieri a contattare in emergenze le famiglie per il ritiro dei bambini a scuola. Operai ormai stremati. Non è impresa facile, con le temperature di questi giorni operarein una zona così impervia.

Una sola domanda:

Fino a quando durerà ancora questo calvario, questo stillicidio? Ma anzichè dialogare attraverso pec che evidentemente non vengono neppure lette, a cosa si aspetta a recarsi personalmente dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca per spiegare una volta e per tutte che cosa sta accadendo da mesi su questo territorio?