Papa Francesco benedice Taurasi e la statua di San Marciano Oggi la visita a Città del Vaticano

E' un giorno speciale per la comunità taurasina, benedetta in Vaticano da Papa Francesco. Oggi sua Santità ha ricevuto una delegazione dell'amministrazione comunale e della chiesa per benedire la statua e reliquia del Santo Patrono.

"A Te, San Marciano, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Sulla scia dei Padri, noi Frigentini e Taurasini, veneriamo in Te, il pastore vigile e il padre provvidente. Guida queste nostre comunità con la tua intercessione e il tuo patrocinio. Riempile soprattutto dello spirito di carità che animò la tua vita e il tuo ministero di uomo di Dio e fratello di ogni uomo. Aiuta oggi quanti vivono nella miseria materiale e spirituale. Benedici le nostre famiglie, il sorriso di chi si affaccia alla vita, le attese e le speranze dei giovani, la pazienza dei nostri anziani. Allevia e solleva il dolore e la sofferenza dei nostri malati e di chi vive il dramma della solitudine. Accompagna il nostro cammino di fede fino alla porta del Paradiso dove assieme a Maria SS. ci accoglierai un giorno. Amen!", ha detto il parroco ricordando ai fedeli il rapporto speciale tra Santo Patrono e comunità.