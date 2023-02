Investito con la fidanzata a Napoli: anche l'Irpinia prega per Andrea Il dramma della coppia investita in Piazza Sannazzaro: è grave il 40enne al Cardarelli

E’ ancora in gravissime condizioni nella rianimazione del Cardarelli di Napoli Andrea, il 40enne originario di Maddaloni, investito insieme alla fidanzata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Napoli, in piazza Sannazzaro dove Andrea e la ragazza, originaria e residente in Alta Irpinia, avevano appena finito di cenare e si stavano dirigendo verso l’auto quando una Fiat 500, guidata da un 24enne, li ha presi in pieno. La vettura è scappata via per poi fare ritorno poco dopo sul luogo della tragedia e il conducente si è costituito alla Polizia Municipale partenopea prontamente accorsa sul posto. Il giovane conducente è accusato di lesioni gravissime e omissioni di soccorso.

Ad avere la peggio è stato Andrea che è ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli. La fidanzata è stata trasportata all’Ospedale del Mare con frattura al bacino e traumi in tutto il corpo. Una serata di spensierata allegria che per la coppia si è trasformata in una tragedia.

Intanto la chiesa di Santa Maria di Piedigrotta diventa presidio di assistenza per cittadini e famiglie delle vittime della strada. Si è tenuto ieri un incontro per chiedere sicurezza a Mergellina, tra comitati, parroco e cittadini. Uno dei temi emersi durante l’incontro riguarda l’educazione civica e stradale necessaria per «risolvere realmente il problema della sicurezza» come ha detto don Milani che ha celebrato i funerali di Elvira Zibra e Giuseppe Iazzetta, investiti a pochi mesi di distanza, la prima sul lungomare a fine agosto, e il 62enne sulle strisce pedonali in piazza Sannazaro lo scorso 18 settembre. Nel tragico bilancio delle morti più recenti, ci sono anche Alessandra Navarra, investita a Piedigrotta, Christian Carezza, travolto a tre anni sul marciapiede a Fuorigrotta, Mastafha Zibra investito mentre era in bici e Gennaro Rubinacci, vittima in via Bakù.