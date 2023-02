Vigili del fuoco, onore al merito: va in pensione il capo squadra Spolverino Il saluto dei caschi rossi

Il prossimo primo marzo il Capo Squadra Esperto Giovanni Spolverino, dei Vigili del Fuoco di Avellino, lascerà il servizio attivo per essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Giovanni ha iniziato la sua lunga carriera come vigile ausiliario nel 1983, ed è entrato a far parte del Corpo Nazionale nel 1994. Durante tutti questi anni ha preso parte a diverse calamità naturali, tra cui i soccorsi per il dissesto idrogeologico per l'alluvione a Mantova nel 1994, la frana di Quindici e Sarno del 1998 e quella di Cervinara, il terremoto di San Giuliano e l’emergenza rifiuti in Campania 2007/2008. Il sisma del 2009 in Abruzzo, quello in Emilia Romana ed all’emergenza neve in Irpinia, fino all’emergenza epidemiologica COVID-19. Al Capo Squadra Esperto Giovanni Spolverino vanno gli auguri di un futuro sereno da parte del Comandante Mario Bellizzi e di tutto il personale del Comando di Avellino.