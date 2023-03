Randagismo fuori controllo in Valle Ufita: pericoli tra Ariano e Grottaminarda Una problematica che sta interessando numerosi comuni nelle aree interne, senza soluzioni

Randagismo fuori controllo in Valle Ufita. Mattinata di disagi e pericoli sia per gli automobilisti in transito che per gli stessi animali lungo la strada che da Grottaminarda porta ad Ariano Irpino e ai comuni della Baronia. Cani allo sbando ovunque. Non si contano purtroppo gli investimenti negli ultimi giorni.

Una problematica che sta interessando numerosi comuni nelle aree interne, dove il fenomeno purtroppo è piuttosto esteso ed allarmante.

Ma ci sono anche comuni dove la situazione appare sotto controllo come Sturno, Savignano Irpino e Montaguto dove vi è un'attenzione maggiore da parte soprattutto dei volontari.

Le maggiori criticità a Grottaminarda ed Ariano Irpino, quest'ultimo con un numero considerevole di cani nei canili ed un aggravio notevole di spese per le casse comunali. E negli anni scorsi è andata ancora peggio.

Un miglioramento si è avuto solo grazie all'avvento del nuovo comandante della polizia municipale Angelo Bruno e alla sua attenta e meticolosa opera di sterilizzazione. Ma occorre lavorare ancora per arginare il fenomeno attraverso una maggiore presa di coscienza da parte dell'Asl.