Grottaminarda, elezioni forum dei giovani: entro il 10 marzo le candidature Avviso pubblico a firma del sindaco Spera e dell'Assessora Grillo

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 16 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il seggio che sarà istituito nei locali della residenza comunale in via Alcide De Gasperi, al termine seguirà lo scrutinio.

I giovani interessati a presentare la propria candidatura possono farlo compilando il modulo, allegato all'Avviso, da consegnare a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o via Pec all'indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it entro le ore 12:30 di venerdì 10 marzo 2023. Come da Statuto possono partecipare tutti i giovani tesserati di età compresa tra i 16 ed 34 anni residenti nel Comune di Grottaminarda.

Il rinnovo delle cariche sociali fa seguito al precedente avviso di riapertura del tesseramento proprio per consentire, al termine del mandato biennale degli organi statutari, la più ampia partecipazione alle attività da parte dei giovani del territorio in un organismo particolarmente utile per costruire le politiche giovanili e per portare avanti iniziative a loro dedicate.