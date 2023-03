Ariano, viabilità a rischio in contrada Fiumarelle: famiglie in ginocchio Strada intransitabile, fango, buche profonde e danni alle auto. Si salvi chi può

Da un lato i lavori per la costruenda stazione Hirpinia e relative infrastrutture collegate che prevedono anche una sorta di villaggio per gli addetti ai lavori e dall’altro i disagi piuttosto seri che stanno avvertendo una decina di famiglie residenti in località Fiumarelle.

La strada, o meglio ciò che resta di essa, che collega le abitazioni è oramai intransitabile e ad altissimo rischio a causa della presenza di buche profonde, tra fango, acqua e detriti soprattutto in queste ore di pioggia battente dovute al passaggio continuo di mezzi pesanti.

Auto in panne o danneggiate. Restringimento notevole della strada. Pozzanghere enormi e insidiosissime.

Per chi si mette in viaggio non è impresa facile raggiungere luoghi di lavoro e quant’altro. Spesso come già accaduto si rischia di rimanere in panne, o letteralmente bloccati in una buca.

L'appello

“Non siamo contro i lavori la cui importanza è notevole su questo territorio e lo sappiamo tutti- ci dice un abitante del luogo - ma chiediamo che ci venga garantita almeno la sicurezza. Continuando di questo passo, davvero vi è il rischio concreto di rimanere bloccati in casa o senz’auto.

Da qui dunque la necessità di realizzare una strada di collegamento sicura e percorribile senza ostacoli tra Ariano Irpino e Flumeri, da Fiumarelle a alla zona di San Vito in maniera provvisoria, durante la realizzazione delle varie opere attualmente in atto.