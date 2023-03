Guasto idrico a Villamaina: mancherà l'acqua in 27 comuni La sospensione interessa le province di Avellino e Benevento

L'alto calore servizi ha informato, attraverso pec, i vari comuni interessati che a causa di un guasto ad una condotta adduttrice del diametro di 800 millimetri nel territorio di Villamaina, l’erogazione idrica è sospesa.

Il blocco interesserà 27 comuni tra le province di Avellino e Benevento, compreso Ariano Irpino e Grottaminarda.

I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtù della durata dell'intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio.

Ecco i comuni coinvolti

Ariano Irpino compreso ospedale e casa circondariale, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Torella dei Lombardi, Bonito, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri, compreso zona Asi, Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Fragneto Monforte, Casalduni compreso Stir.