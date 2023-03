Ariano, ancora lumi e oggetti trafugati nel cimitero: è vergognoso Accade da anni è non è stato mai individuato il colpevole di queste squallide azioni

Ancora lumi e oggetti trafugati nel cimitero. Non c'è pace per i defunti, neppure in questo luogo sacro e di riposo. E' successo per l'ennesima volta. "Viviamo ormai con la paura di lasciare le tombe aperte - ci dice una donna - è vergognoso."

Gli ultimi episodi risalgono a qualche giorno fa: "Hanno portato via per l'ennesima volta una lampada dalla tomba di famiglia ci fa notare un uomo - e non è la prima volta." Da tombe e nicchie sono spariti anche fiori e arredi. E' una storia che va avanti da anni.

Non sono state risparmiare da questa squallida azione neppure tombe di ragazzi. E questo è stato ancora più triste.

C'è qualcuno che agirebbe solitario e indisturbato, si pensa negli orari di meno afflusso. Viene rivolto un appello alle forze dell'ordine affinchè possa essere presa a cuore questa vicenda nel rispetto dei defunti e dei propri familiari.