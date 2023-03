Ariano: concessione di contributi per aprire nuove attività nel centro storico Il rilancio del commercio per combattere lo spopolamento nelle aree imterne

Assegnazione di risorse previste dal fondo di sostegno ai comuni marginali per l’annualità 2021. Avviso pubblico ad Ariano Irpino volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico della città, attraverso la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole.

Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta dal ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione,

Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il fondo, denominato di sostegno è rivolto ai comuni marginali.

Possono beneficiare del contributo: Nuove attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Ariano Irpino, zona centro storico - così come delimitata dal Siad vigente, agli atti dell’area tecnica comunale.

Attività escluse: Sono escluse dal contributo, in considerazione dell’importante funzione di aggregatore sociale che solo alcune attività possono rivestire in un centro storico, tutti coloro che intendano esercitare attività di scommesse e gioco , minimarket, compro oro, argento e similari,vendita di armi, munizioni, materiale esplosivo o per soli adulti, commercio e somministrazione svolta attraverso distributori automatici.