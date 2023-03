Ariano, rete anti scavalco sulla panoramica, lavori affidati: si parte Messa in sicurezza del viadotto

Rete metallica anti scavalco e di protezione sulla parte alta del ponte lungo la strada panoramica, affidati i lavori in via definitiva alla ditta aggiudicataria dopo l'approvazione del progetto in giunta.

Importo complessivo pari ad oltre 100.000 euro che sarà interamente coperto a spese del comune, senza gravare sul bilancio dell'ente e le tasche degli arianesi. Risorse economiche attinte da un finanziamento, grazie ad contributo per investimenti in infrastrutture sociali.

Questa non può di certo rappresentare una risposta definitiva ne tantomeno, l'unica risposta ad un fenomeno così complesso.

"L'augurio - ribadisce il sindaco Enrico Franza -è che insieme a tale azione, insieme e agli operatori e alle varie figure professionali esperte dell'azienda consortile sociale ambito A1 possano essere messe in campo ulteriori iniziative che abbiano uno scopo preventivo, alle quali già stiamo lavorando in una logica, in un clima di collaborazione fra tutte le istituzioni e gli attori sociali che hanno il dovere di formare una rete di solidarietà, di prossimità e di vicinanza."