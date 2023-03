"Avevo un tumore al colon di 6 centimetri: sono salvo grazie al mio medico" Marino Russo ringrazia il suo medico curante: sei stato un angelo, attento, premuroso e tempestivo

Arriva da Santa Paolina in provincia di Avellino una storia di buona sanità e speranza, che racconta di medici operosi, impegnati delle comunità delle aree interne, nella cura, diagnosi e prevenzione. “Il mio medico mi ha salvato la vita. La sua cura e attenzione nel visitarmi, mi ha consentito di effettuare un esame che mi ha salvato la vita. Voglio ringraziare con tutto il cuore il dottore Carmine Aufiero, medico di curante dal cuore d'oro e dalla professionalità unica, che ascoltando le mie richieste di aiuto, mi ha visitato e prontamente prescritto una colonscopia. In pochi giorni mi ha mandato in una clinica privata per effettuare l'esame. La lista d'attesa al Moscati avrebbe solo complicato le cose. Al dottore Aufiero devo la vita, grazie a lui circa venti giorni fa ho scoperto di avere un tumore al colon. Aspettare, indugiare, sarebbe stato un errore rischioso, forse fatale. Mi è stata asportata una massa di sei centimetri di diametro. Fortunatamente la tempestività di verifica e intervento, mi ha consentito di evitare che quella massa diventasse maligna”. Marino Russo è commosso nel raccontare come il dottore Aufiero e la sua segretaria Agata Iandoli lo abbiano seguito, sostenuto e aiutato. “Si parla sempre di medici di base che poco o nulla fallo – spiega Marino -. Non è così. Il nostro dottore è angelo operativo della comunità, attento a tutti i bisogni e richieste di assistenza della comunità”.