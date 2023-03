Ariano, lavori di pubblica utilità per reati minori: firmata la convenzione Accordo tra Ministero della Giustizia, Tribunale di Benevento e Comune

Firmata dall’assessore alle politiche sociali sociali Pasqualino Molinario, su delega del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, la convenzione tra Ministero della Giustizia, Tribunale ordinario di Benevento, ufficio esecuzione penale esterna e Comune di Ariano Irpino.

Ecco di cosa si tratta

Il giudice in pratica può applicare, nei casi previsti, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

L’amministrazione comunale, sta già impiegando i percettori del reddito di cittadinanza nei progetti utili alla collettività.

L’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario spiega in una nota:

La convenzione era scaduta e abbiamo ritenuto opportuno rinnovarla. Il comune di Ariano Irpino con la convenzione, potrà offrire tale opportunità ai cittadini, spesso giovani, che hanno commessi dei reati, di poter essere utili alla collettività e di comprendere gli errori commessi .

Nei casi previsti dall’articolo 168 bis del codice penale, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità

Alla firma erano presenti il presidente del tribunale ordinario di Benevento Marilisa Rinaldi, il direttore dell’ufficio esecuzione penale Esterna Marisa Bocchino e l’assessore alle politiche sociali del comune di Ariano Irpino Pasqualino Molinario.