"I Ditelo Voi": spettacolo annullato, presto la nuova data Saranno comunque garantiti aperitivo e buffet per tutti al plesso commerciale SS7Bis di Atripalda

Lo spettacolo de "I Ditelo Voi", previsto per questa sera, a partire dalle ore 21, è stato annullato. Gli organizzatori annunceranno quanto prima la nuova data dell'evento in compagnia del trio comico, formato nel 1995 e composto da Lello Ferrante, Mimmo Manfredi e Francesco De Fraia, in cui porteranno in scena i loro sketch più famosi.

Saranno comunque garantiti aperitivo e buffet omaggio per tutti gli ospiti, come presentato nei giorni scorsi dalle attività del plesso commerciale, T-Bone Ristorante e Braceria, Caffetteria e Boulangerie Troisi e Nevada. Appuntamento sulla Strada Statale 7 Bis di Atripalda, direzione Mercogliano.