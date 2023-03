Lavori in galleria a Solofra, Pelosi: ritardi e chiusure, troppi disagi Il sindaco di Serino: percorsi alternativi per il traffico difficili, comunità esasperate

Continuano i disagi per gli automobilisti in transito sul raccordo Avellino Salerno. Ad attendere i viaggiatori ci sono ancora mesi di passione e il prosieguo dei lavori in galleria a Solofra. il sindaco di Serino, Vito Pelosi, chiede maggiore speditezza negli interventi e meno burocrazia. Il tunnel Montepergola è oggetto di accurati interventi, in entrambi i canali di marcia da oltre un anno, ma sulla tabella di marcia si registrano già ritardi. All’interno della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, è in corso uno dei più imponenti interventi di manutenzione programmata dell’intera rete viaria nazionale, per un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro.

"La galleria viene spesso chiusa per consentire i lavori – spiega Pelosi- e i disagi per chi transita sul raccordo sono davvero tanti. Il percorso alternativo prevede il transito di mezzi e auto su strade provinciali, che attraversano i nostri comun, creando notevoli disagi per chi viaggia e per le persone che abitano nei paesi interessati. Ci avviciniamo alla bella stagione e le previsioni si annunciano altrettanto difficili per la mobilità. La questione dei lavori sul Raccordo è una priorità necessaria, ma serve anche un rapido espletamento degli interventi, così da garantire sicurezza, servizi, e agili spostamenti. Chiediamo, inoltre, maggiori controlli sulle piazzole di sosta, che puntualmente diventano aree franche, per lo sversamento abusivo dei rifiuti. Servono telecamere quale efficace deterrente contro i soliti incivili. uno scenario ormai avvilente e costante che non sembra avere fine. per questo chiederò nuovamente al prefetto di valutare il piano di videosorveglianza per le zone, così da mettere la parola fine a questo fenomeno illegale”.