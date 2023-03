Spezzano la catena, sfidano la telecamera e abbandonano rifiuti a terra Scempio in contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino

Hanno spezzato il lucchetto e abbandonato come se nulla fosse, un cumulo di rifiuti di vario genere davanti a recinzione in cui sono dislocati i cassonetti riservati ai soli abitanti di contrada Santa Barbara. E tutto questo è successo come se nulla fosse sotto la telecamera installata dal comune.

Un vero e proprio scempio, l'ennesimo in questa zona da sempre ordinata, che i residenti sono costretti a subire.

A fare l'amara sorpresa sono stati stamane molti di loro. I caso è stato segnalato immediatamente alla polizia municipale per le opportune verifiche attraversi le telecamere.

Non si contano le sanzioni emanate negli ultimi tempi dalla polizia municipoale per episodi analoghi avvenuti in altre zone rurali della città, come Casone e Stratola.