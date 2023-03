Prevenzione della cecità: visite gratuite ad Avellino e Ariano "Vivi senza macchia: metti in chiaro la tua vista"

"Vivi senza macchia: metti in chiaro la tua vista". È lo slogan dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, in vista della settimana mondiale del glaucoma, in programma dal 12 al 18 marzo 2023 e che vedrà anche l'Irpinia protagonista.

Giovedì 16 marzo sono state infatti programmate, visite gratuite ad Avellino nel centro Austrialia e ad Ariano Irpino all'interno dei laboratori dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. A promuovere l'iniziativa in Irpinia l'associazione italiana ciechi sezione di Avellino. Presenzieranno nel distretto di Ariano Irpino il socio consigliere Pierino Feriero e il consigliere nonchè vice presidente Gerardo Del Vecchio. Per prenotazioni: 0825.782178

Sono circa 64 milioni le persone nel mondo affette da glaucoma. Tra queste, 7 milioni hanno manifestato perdita della vista o cecità. La stima in Italia: si calcola che circa un milione di persone sono affette dalla malattia, metà di esse a loro insaputa.