Nuova rottura della condotta idrica. Mancherà l'acqua: ecco dove L'erogazione idrica al servizio dei serbatoi è sospesa per lavori

Causa rottura su condotta adduttrice diametro 450 nel territorio di Grottaminarda, l'erogazione idrica al servizio dei serbatoi dei comuni elencati, è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nel primo pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata degli interventi di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio.

Ecco i comuni interessati dalla sospensione: Ariano Irpino compreso ospedale e casa circondariale Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Greci, Villanova del Battista e Savignano Irpino