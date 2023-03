Grottaminarda, Fidal in campo: partita la formazione per i nuovi giudici di gara I corsi si concluderanno il prossimo 22 marzo

Si stanno svolgendo a Grottaminarda, presso la sala “Thomas Menino”, i corsi per i nuovi giudici di gara Fidal Avellino. Iniziati il 9 marzo, si concluderanno il 22 sempre di marzo.

Si tratta di un corso base per entrare nel grande gruppo Fidal (Giudici gare della federazione italiana di atletica leggera e nell'affascinante mondo dell'atletica leggera, rivolto ai maggiori di 16 anni.

Gli iscritti andranno a conoscere il ruolo di giudice nello specifico: dall'affrontare l'organizzazione strutturale di tutto il gruppo in ogni manifestazione, all'analisi del regolamento tecnico. Approfondiranno la valutazione del gesto atletico nelle gare “stadia”, “no stadia” ed “indoor”, per le gare di corse e per tutti i concorsi, sia che si tratti di lanci che di salti.

Il comune di Grottaminarda dal canto suo ha ritenuto importante concedere il proprio patrocinio a questa iniziativa:

«Siamo davvero felici di ospitare questo corso e siamo onorati che la Fidal di Avellino abbia scelto Grottaminarda – afferma Michele Spinapolice, Consigliere delegato allo Sport ed appassionato di podismo - quella del giudice di gara è una figura da ammirare e rispettare sempre, fondamentale nello sport, è l'emblema della disciplina e del fair play».