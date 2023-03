Grottaminarda, forum dei giovani: la presidenza si tinge di rosa E' Rebecca Capobianco, 26 anni la nuova presidente

Rebecca Capobianco, 26 anni, laureata in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione Aziendale, è la nuova Presidente del Forum dei Giovani di Grottaminarda. É la prima volta che il direttivo elegge un presidente donna.

Le operazioni di voto per il rinnovo del direttivo del Forum dei Giovani si sono svolte nella giornata di oggi, 16 marzo 2023. Seggi aperti presso la residenza comunale in via Alcide De Gasperi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, ottima l'affluenza alle urne. Al termine si sono regolarmente svolte le operazioni di scrutinio.

All'esito dello spoglio sono risultati eletti quale Presidente, come detto, Rebecca Capobianco e quali componenti del Consiglio direttivo: Gioele Lepore, Alessia Grillo, Fabiola Ruzza, Pasquale Pio Pascucci, Raffaele Lo Chiatto, Antonella Villanova.

Il rinnovo delle cariche sociali fa seguito alla riapertura del tesseramento indetto proprio per consentire, al termine del mandato biennale, la più ampia partecipazione di giovani.

«La campagna di tesseramento è stata un successo - afferma l’Assessora alle politiche giovanili Marilisa Grillo - così come queste elezioni. Abbiamo registrato oltre 130 iscritti, segno questo che i ragazzi di Grottaminarda hanno voglia di impegnarsi di essere attivi e di dire la propria sulle politiche giovani, di intraprendere attività utili ai giovani stessi e all'intera collettività.

Il fatto poi che sia stata eletta una donna per presiedere il direttivo mi colma di gioia. Grottaminarda rispetta il trend nazionale. Il mio augurio di buon lavoro alla neo Presidente, ai membri eletti nel Consiglio direttivo e a tutti i soci tesserati. Sono certa che insieme riusciremo a portare avanti tante iniziative».