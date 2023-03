Ariano: adorazione eucaristica con i giovani e le loro famiglie E oggi "24 ore con il Signore" nelle parrocchie di Tressanti e Manna

Adorazione eucaristica con i giovani e le loro famiglie. Erano in tanti ieri sera nel Santuario dedicato alla Madonna di Fatima ad Ariano Irpino. Momenti di preghiera comunitari promossi in questo tempo di quaresima dai parroci don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Lo Sanno. Si proseguirà oggi con il santo rosario e dopo la celebrazione delle 18.00 con la preghiera della via crucis.

Oggi "24 ore con il Signore". L'appuntamento nelle parrocchie di Santa Teresa di Gesù Bambino a Tressanti e Santa Maria Assunta ad Orneta. Ore 19.30 catechesi sul sacremento della riconciliazione. Dopo la catechesi, i sacerdoti della forania sono disponibili per le confessioni.