Ariano e le sue tradizioni: ritorna la distribuzione del pane di Sant'Ottone Il ricavato dell'iniziativa andrà a sostegno del progetto Irpinia for Africa

Dopo lo stop degli anni passati dovuto alla pandemia, quest’anno le associazione cittadine di concerto con la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e l'amministrazione comunale e ritornano ad unirsi in nome del Santo Patrono Sant'Ottone Frangipane.

"Come negli anni passati - scrive Remo Pernacchia - l’obiettivo sarà quello di supportare un nostro concittadino che si prodiga nel far del bene in altre realtà sicuramente molto meno fortunate delle nostre.

Come Sant’Ottone, uno “straniero” trapiantato ad Ariano, ha speso tutta la sua esistenza per dare conforto materiale e spirituale ai nostri avi, così noi ci siamo impegnati e ci impegneremo a sostenere chi è lontano e chi è vicino a noi e che, in entrambi i casi, ci appartiene perché è nostro fratello e vive nel bisogno.

Quest’anno, con il ricavato della distribuzione del pane benedetto in onore di San'Ottone si è deciso di sostenere il progetto Irpinia for Africa progetto "Occhi" dell’associazione Imagine to Help Onlus guidata da Rossana Marra in partenza proprio in questi giorni verso una nuovo viaggio umanitario in Ghana.