Distribuzione del pane benedetto di Sant'Ottone: appello alla solidarietà Gazebo in diversi punti della città dal centro alle due periferie Martiri e Cardito

Distribuzione del pane benedetto in onore di Sant'Ottone, patrono della città di Ariano Irpino. Gazebo in diversi punti della città dal centro alle due periferie Martiri e Cardito. In campo le associazioni del tricolle.

I volontari contano sulla partecipazione e la generosità dei cittadini. Un piccolo gesto di solidarietà che può fare la differenza.

Grazie alla donazione e al fattivo impegno della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e delle associazioni cittadine sarà possibile sostenere il progetto occhi Irpinia for Africa per la realizzazione di un centro medico specializzato nella cura della cataratta in Kenya nella contea di Kajjado.

Oggi alle 17.30 preghiera dell'ammalato all'ospedale dedicato al santo. A seguire corteo laico verso ol romitorio di rione San Pietro e donazione della lampada votiva a Sant'Ottone a cura dell'amministrazione comunale. Ore 18.30 catechesi sulla dimensione caritativa di Sant'Ottone nella chiesa di San Pietro De Reclusis.

Domani 23 marzo, giorno della ricorrenza di Sant'Ottone: scuole e uffici chiusi. In mattinata alle ore 10 10 santa messa nella chiesa di rione San Pietro. Alle 18.30 nella Basilica Cattedrale la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Sergio Melillo e dalle autorità militari e civili, con la consegna delle offerte raccolte.