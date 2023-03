Grottaminarda: 35mila euro dal Pnrr per installare un "playground sportivo" Pubblicato dal dipartimento per lo sport l'elenco dei Comuni ammessi a finanziamento

35mila euro dal Pnrr al comune di Grottaminarda per installare un "playground sportivo" per il fitness che sarà installato in un'area verde della cittadina.

Pubblicato dal dipartimento per lo sport l'elenco dei comuni ammessi a finanziamento nell'ambito della terza linea di intervento.

«Si tratta di un percorso attrezzato per fare allenamento all'aperto – spiega il consigliere delegato allo sport, Michele Spinapolice - che potrà essere utilizzato da tutti per fare esercizi e migliorare il tono ed il coordinamento muscolare. Come amministrazione speravamo in questo finanziamento per dare un servizio in più ai tanti sportivi di Grottaminarda, e non solo, che amano il fitness ed in generale lo sport all'aperto. La nostra partecipazione è stata ripagata. Potremo così riqualificare un'area verde che ci sta a cuore».