Flumeri: siglato un protocollo d’intesa tra IIA e Università del Sannio Percorsi formativi e di ricerca che accompagneranno lo sviluppo del sito produttivo irpino

Nello stabilimento di Flumeri si è svolta la visita accademica dei vertici dell'Università del Sannio, la delegazione guidata da Magnifico rettore Gerardo Canfora, accompagnato dal direttore del dipartimento ingegneria Nicola Fontana, dal direttore generale Gianluca Basile e dal delegato al trasferimento tecnologico Marco Consales, è stata accolta dal presidente e amministratore delegato di IIA Antonio Liguori e dal suo staff.

Dopo una vista al sito produttivo è stato siglato un protocollo d’intesa tra IIA e l’Università del Sannio, volto a sviluppare percorsi formativi e di ricerca che accompagneranno lo sviluppo del sito produttivo nel futuro e nella transizione ecologica.

Il protocollo siglato oggi, completa il percorso iniziato due anni fa da IIA per fondare la propria Academy che ad oggi vanta collaborazioni con le principali Università campane e che ha lo scopo di promuovere e sviluppare le competenze necessarie alla transizione ecologica in atto nel settore automotive, radicando così nel territorio il know how necessario allo sviluppo del comparto campano.