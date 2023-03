Gita negata a ragazzo disabile, il sindaco:"Orgoglioso della grande solidarietà" Parla il primo cittadino di Frigento Carmine Ciullo complimentandosi con i ragazzi

"Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi, del gesto che hanno compiuto nei confronti di un disabile. Questo significa che veramente c'è un tessuto sano nel nostro territorio che è rappresentato dai nostri giovani, che sono abituati a crescere con l'uso dell'inclusività, che è fondamentale. Evidentemente provengono da ottime famiglie e anche la scuola fa il suo compito positivo."

Sono le parole della massima autorità cittadina, il sindaco di Frigento Carmine Ciullo, all'indomani della notizia che ha fatto ormai il giro della nazione, relativa alla gita negata per problemi tecnici ad un ragazzo disabile del liceo linguistico e delle scienze umane del comune frigentino e alla straordinaria onda di solidarietà dei suoi compagni, che per lui hanno rinunciato al viaggio in Spagna. "Senza Carlo non andiamo da nessuna parte."

E il primo cittadino aggiunge: "Ritengo che sia necessario, oltre che fare i complimenti ai ragazzi, anche porgere loro le scuse, se non c'è stata una organizzazione puntuale. Ma sicuramente chi di dovere, metterà rimedio a questa difficoltà che è venuta fuori."

Ne parla con orgoglio e ammirazione il dirigente scolastico Attilio Lieto rivolgendosi così ai suoi studenti:

"Ho già avuto modo di fare i complimenti alla classe di Carlo, sono dei ragazzi eccezionali. Hanno davvero nel percorso di studi, seguito sempre, sin dalla prima al quinto anno questo studente in difficoltà, aiutandolo e supportandolo in una maniera davvero commovente. Io sono davvero orgoglioso di questi compagni di classe. E a loro già dico che siamo al lavoro per organizzare la gita in Italia, probabilmente. Voglio infatti precisare che il servizio che non era disponibile era solo per la Spagna. Non c'erano praticamente i servizi che avevamo richiesto.

Abbiamo attivato tutto come sempre fatto, Carlo ha sempre partecipato a tutte le uscite della scuola. E' questa una priorità. Io credo nell'inclusione come fattore fondamentale nella vita scolastica.

Questi ragazzi hanno davvero dimostrato di avere già acquisito queste competenze. Carlo ha sempre partecipato, anche quando ci siamo recati al comune per prendere parte a qualche iniziativa, per questo motivo ringrazio anche il sindaco di Frigento Carmine Ciullo per essersi messo sempre a disposizione.

Ritengo e ne sono fermamente convinto che questi ragazzi hanno già dimostrato di aver superato brillantemente a pieni voti il loro esame di stato."