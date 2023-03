Grandinata record sul Raccordo: chicchi come palline da ping pong sulle auto L'allerta meteo continua

Maltempo, l'allerta continua in Campania e si registrano grandinate da record tra Irpina e Salernitano. Raffiche di vento e temporali stanno flagellando più punti della regione , come previsto dai metereologi e sul raccordo Avellino-salerno si registrano grandinate record con chicchi grandi come palline da ping pong, che si sono abbattuti al suolo. I video inoltrati dalla valle dell'Irno, Lancusi , Montorese Fisciano e Baronissi mostrano la violenta grandinata, che si è abbattuta nel pomeriggio. Auto ferme e disagi per gli automobilisti in transito, costretti a rallentare la marcia per lo strato al suolo di grossi chicchi di grandine e scarsa visibilità. Intanto la protezione civile ha prorogato l'allertandi colore giallo per le prossime ore.